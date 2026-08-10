¡Mbappé anota un golazo para enmarcar en el entrenamiento del Real Madrid! / K.mbappe

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¡Mbappé anota un golazo para enmarcar en el entrenamiento del Real Madrid!

Mbappé ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que se muestre el golazo que ha anotado en el entrenamiento. Un remate rozando la chilena que ha dejado pasmado al portero y que ha llevado el balón hasta el fondo de la red. El francés ya se ha incorporado al equipo después de las vacaciones por haber disputado el Mundial y se prepara para iniciar la temporada.