El Madrid triunfó en el amistoso contra el Ferencvaros / Real Madrid TV

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El Madrid triunfó en el amistoso contra el Ferencvaros

El Real Madrid disputó un amistoso de pretemporada contra el Ferencvaros en Hungria, exactamente en el estadio Groupama Arena. El equipo de Mourinho salió triunfante gracias a un inicio de la segunda parte en el que los blancos consiguieron anotar dos goles en menos de nueve minutos. Carlos Espí y Mario Rivas fueron los autores de los tantos de la victoria, rompiendo la mala racha del anterior amistoso contra la Fiorentina, en el que el Madrid empatos dos a dos.