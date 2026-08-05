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Vinicius entrena con el Real Madrid en plena negociación por su contrato

Vinicius entrena con el Real Madrid en plena negociación por su contrato

Vinicius entrena con el Real Madrid en plena negociación por su contrato / Atlas News

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Vinicius entrena con el Real Madrid en plena negociación por su contrato

Atlas News

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El Real Madrid continúa preparándose durante la pretemporada. Su próximo partido será contra el Ferencváros el sábado. En Valdebebas se han podido ver caras como las de Brahim, Valverde e incluso Vinicius cuando está en plenas negociaciones por su contrato. El brasileño pide 30 millones, lo que le pondría al mismo nivel salarial que Mbappé. Durante el entrenamiento se ha podido ver a los jugadores practicando su fase táctica con presión y apertura de espacios. También han jugado unos partidos en dimensiones reducidas. Más información

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