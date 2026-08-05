Brahim: "Está siendo una preparación muy buena”. / @RealMadrid

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Brahim: "Está siendo una preparación muy buena”.

Los medios de comunicación del Real Madrid han compartido una breve entrevista con Brahim Díaz. El jugador marroquí ha hablado sobre las sensaciones que está teniendo en los primeros entrenamientos a las órdenes de José Mourinho y ha elogiado la preparación que se está llevando a cabo con sus compañeros. La intensidad, el esfuerzo y el gran trabajo son elementos que destaca Brahim y que espera poder aplicarlo una vez empieze la Liga y los diferentes torneos del año.