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Brahim: "Está siendo una preparación muy buena”.

Brahim: "Está siendo una preparación muy buena”.

Brahim: "Está siendo una preparación muy buena”. / @RealMadrid

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Brahim: "Está siendo una preparación muy buena”.

@RealMadrid

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Los medios de comunicación del Real Madrid han compartido una breve entrevista con Brahim Díaz. El jugador marroquí ha hablado sobre las sensaciones que está teniendo en los primeros entrenamientos a las órdenes de José Mourinho y ha elogiado la preparación que se está llevando a cabo con sus compañeros. La intensidad, el esfuerzo y el gran trabajo son elementos que destaca Brahim y que espera poder aplicarlo una vez empieze la Liga y los diferentes torneos del año.

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