Vinicius, ultimátum del Madrid: o renueva o Florentino lo vende / L. Miguelsanz

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Vinicius, ultimátum del Madrid: o renueva o Florentino lo vende

🚨 Vinicius inicia la pretemporada en Valdebebas con su futuro en el aire. ⚪ El brasileño quiere reunirse con la directiva del Real Madrid para definir su situación: renovar o salir este verano. La clave está en su contrato, ya que considera que la propuesta no le valora como un top mundial y le deja lejos del salario de Mbappé. 👀 Mientras tanto, el Arsenal sigue atento. Más información