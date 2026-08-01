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Carlos Espí entrena por primera vez con el Real Madrid

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Carlos Espí entrena por primera vez con el Real Madrid

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Carlos Espí ha entrenado por primera vez con el Real Madrid. El jugador del Levante ha sido traspasado al Real Madrid para las próximas cinco temporadas. Mourinho ya está preparando al equipo para el inicio de temporada, aunque todavía le faltan los jugadores que estuvieron en el Mundial. Además, los fichajes del Real Madrid no están del todo cerrados ya que el club busca aumentar su plantilla con jugadores como Rodri.

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