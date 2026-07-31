Tomás Roncero sobre Carlos Espí: "Es una sorpresa, yo no habría pensado en él, pero es un perfil Joselu" / @ellarguero

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Tomás Roncero sobre Carlos Espí: "Es una sorpresa, yo no habría pensado en él, pero es un perfil Joselu"

El Real Madrid dio ayer la sorpresa en el mercado de fichajes con el anuncio de que Carlos Espí, el cual brilló con el Levante UD la anterior temporada, formará parte del equipo blanco para la próxima temporada. Tomás Roncero se ha mostrado sorprendido a la vez que ilusionado por el delantero, el cual su físico y su capacidad de gol son dos rasgos que le han hecho sobresalir. Más información