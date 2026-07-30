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¿Hay miedo al mercado de fichajes del Real Madrid?
David Bernabeu, periodista de SPORT, deja clara su opinión sobre todas las voces que están creando miedo respecto al mercado de fichajes que ha hecho el Real Madrid este verano y que aún parece que va a más. Bernabeu es tajante con esta opinión dejando claro que los que han de tener miedo al fallo son ellos, debido a las dos decepcionantes temporadas que han sufrido.
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