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¿Hay miedo al mercado de fichajes del Real Madrid?

¿Hay miedo al mercado de fichajes del Real Madrid?

¿Hay miedo al mercado de fichajes del Real Madrid? / David Bernabeu

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¿Hay miedo al mercado de fichajes del Real Madrid?

David Bernabeu

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David Bernabeu, periodista de SPORT, deja clara su opinión sobre todas las voces que están creando miedo respecto al mercado de fichajes que ha hecho el Real Madrid este verano y que aún parece que va a más. Bernabeu es tajante con esta opinión dejando claro que los que han de tener miedo al fallo son ellos, debido a las dos decepcionantes temporadas que han sufrido.

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