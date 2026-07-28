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¡Así ha sido el primer gol del Real Madrid! Valverde culmina una gran jugada iniciada por él mismo

Fede Valverde abrió el marcador en el amistoso del Real Madrid ante el Leganés con una brillante acción colectiva. El uruguayo inició la jugada recuperando el balón, conectó con Arda Güler y el turco le devolvió la asistencia para que Valverde definiera y firmara el 1-0. Una combinación perfecta entre ambos futbolistas para estrenar el marcador.