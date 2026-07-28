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El Real Madrid y el Leganés se enfrentan amistosamente

En su preparación de pretemporada, El Real Madrid y el Deportivo de Leganés se han juntado para jugar un partido. El Madrid ha comenzado con un entrenamiento antes de enfrentarse de manera amistosa con el otro club. En las gradas, grandes estrellas del futbol observaban, como Piqué También estaba Denzel Dumfries nuevo fichaje del club que entrena Mourinho. Afortunadamente para el real Madrid, el resultado ha sido 2-1, mostrando que están preparados para la temporada que llega.