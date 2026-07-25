El Chiringuito

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La frase de Yan Diomande contra el Madrid que ahora se vuelve viral

Yan Diomande vuelve a estar en el centro de la actualidad tras el interés del Real Madrid en su fichaje. Las redes sociales han recuperado un vídeo del delantero marfileño cuando defendía la camiseta del Leganés, en el que criticaba una decisión arbitral contra el conjunto blanco. Ahora, con su llegada al Santiago Bernabéu cada vez más cerca, aquellas palabras se han convertido en uno de los momentos más comentados del mercado. Más información