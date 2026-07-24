Secciones

Es noticia
Barcelona - EuropaAziz IssahBarcelona - Europa horarioDónde ver Barcelona - EuropaIker CasillasClasificación Tour de FranciaEtapa 20 Tour de FranciaCubarsíReal Madrid - Alcorcón horarioReal Madrid pretemporadaJoan LaportaServidores PlayStationMateu AlemanyHorarios F1Mercado de fichajesPrograma Campeonato España AtletismoRodriElectricistaPau GasolOyarzabalVelada Año IbaiCampeonato España AtletismoEA Sports FCPartidos pretemporadaBarça pretemporadaPlayStationPS Plus AgostoOutdoor
instagramlinkedin
Mourinho se estrena con victoria ante el Alcorcón en su regreso al banquillo del Madrid

Mourinho se estrena con victoria ante el Alcorcón en su regreso al banquillo del Madrid

EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Mourinho se estrena con victoria ante el Alcorcón en su regreso al banquillo del Madrid

EFE

RRSS WhatsAppCopiar URL

El portugués José Mourinho se estrenó este viernes con victoria en el que fue el primer encuentro de su segunda etapa en el banquillo del Real Madrid, un partido de entrenamiento que la primera plantilla blanca disputó contra el Alcorcón, que milita en Primera Federación, a la que derrotó por 1-0 en el estadio Alfredo Di Stéfano gracias a un gol de Yáñez. Más información