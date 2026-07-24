EFE

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Mourinho se estrena con victoria ante el Alcorcón en su regreso al banquillo del Madrid

El portugués José Mourinho se estrenó este viernes con victoria en el que fue el primer encuentro de su segunda etapa en el banquillo del Real Madrid, un partido de entrenamiento que la primera plantilla blanca disputó contra el Alcorcón, que milita en Primera Federación, a la que derrotó por 1-0 en el estadio Alfredo Di Stéfano gracias a un gol de Yáñez. Más información