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Federico Valverde se une a la pretemporada del Madrid

Federico Valverde se une a la pretemporada del Madrid

Federico Valverde se une a la pretemporada del Madrid / Atlas News

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Federico Valverde se une a la pretemporada del Madrid

Atlas News

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El Real Madrid CF ha vuelto a entrenarse este miércoles en la Ciudad Deportiva Florentino Pérez completando así su tercera sesión de trabajo de la semana. El conjunto dirigido por José Mourinho sigue con su puesta a punto, ya con la incorporación de Fede Valverde tras su participación en el Mundial, de cara a sus encuentros amistosos de pretemporada.

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