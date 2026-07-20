Atlas News

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Arranca la segunda semana de entrenamientos de pretemporada del Real Madrid

El Real Madrid ha completado este lunes el primer entrenamiento de la segunda semana de la pretemporada. Los jugadores que tiene disponibles José Mourinho, que ya tiene a su disposición a Arda Güler, han comenzado la sesión con ejercicios en el gimnasio. Posteriormente, junto con un grupo de canteranos, han llevado a cabo activaciones y han continuado con ejercicios de posesión y presión con finalización en porterías. Después han trabajado la circulación de balón y para terminar con un partido en un campo de dimensiones reducidas. Militão, Mendy y Rodrygo siguen inmersos con sus respectivos procesos de recuperación.