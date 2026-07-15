Tercer entrenamiento del Real Madrid de Mou en esta pretemporada / Atlas News

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Tercer entrenamiento del Real Madrid de Mou en esta pretemporada

El Real Madrid ha completado este miércoles el tercer día de entrenamientos de la pretemporada. La plantilla dirigida por José Mourinho, sin los jugadores que han disputado el Mundial o están aún en competición, ha iniciado la sesión de trabajo en el gimnasio. Después los futbolistas del primer equipo, junto con un grupo de canteranos, realizaron activaciones y siguieron con trabajos de posesión. A continuación realizaron ejercicios de circulación de balón con finalización en portería. El entrenamiento terminó con varios partidilloso en un campo de dimensiones reducidas. Militão, Mendy y Rodrygo siguen inmersos en sus respectivos procesos de recuperación.