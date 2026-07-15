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Tercer entrenamiento del Real Madrid de Mou en esta pretemporada

Tercer entrenamiento del Real Madrid de Mou en esta pretemporada

Tercer entrenamiento del Real Madrid de Mou en esta pretemporada / Atlas News

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Tercer entrenamiento del Real Madrid de Mou en esta pretemporada

Atlas News

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El Real Madrid ha completado este miércoles el tercer día de entrenamientos de la pretemporada. La plantilla dirigida por José Mourinho, sin los jugadores que han disputado el Mundial o están aún en competición, ha iniciado la sesión de trabajo en el gimnasio. Después los futbolistas del primer equipo, junto con un grupo de canteranos, realizaron activaciones y siguieron con trabajos de posesión. A continuación realizaron ejercicios de circulación de balón con finalización en portería. El entrenamiento terminó con varios partidilloso en un campo de dimensiones reducidas. Militão, Mendy y Rodrygo siguen inmersos en sus respectivos procesos de recuperación.

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