EFE

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El Madrid arranca la pretemporada sin los mundialistas

Los equipos españoles vuelven al trabajo aún con muchos jugadores concentrados con sus selecciones. El Barcelona es el club más representado entre las cuatro selecciones (Francia, España, Argentina e Inglaterra) que disputan las semifinales del Mundial 2026, con diez futbolistas en su plantilla actual para la próxima temporada, incluido Anthony Gordón; seguido por el Atlético de Madrid, con nueve jugadores.