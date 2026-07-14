Secciones

Es noticia
CasadóA qué hora juega EspañaAbuela LamineLuis de la FuenteJulián ÁlvarezTyrese MartinReal MadridEtapa 10 Tour de FranciaClasificación Tour de Francia hoyCuadro MundialMundial 2026 hoyMercado de fichajesDembéléGonzalo BernardosAlfonso MuñozMariano RajoyNorman FosterDónde juega EspañaFinal Mundial 2026Partidos gratis MundialMáximos goleadores MundialMáximo goleador histórico MundialMáximos goleadores EspañaNoticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialOutdoorGraviteo
instagramlinkedin
El Madrid arranca la pretemporada sin los mundialistas

El Madrid arranca la pretemporada sin los mundialistas

EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Madrid arranca la pretemporada sin los mundialistas

EFE

RRSS WhatsAppCopiar URL

Los equipos españoles vuelven al trabajo aún con muchos jugadores concentrados con sus selecciones. El Barcelona es el club más representado entre las cuatro selecciones (Francia, España, Argentina e Inglaterra) que disputan las semifinales del Mundial 2026, con diez futbolistas en su plantilla actual para la próxima temporada, incluido Anthony Gordón; seguido por el Atlético de Madrid, con nueve jugadores.