El Real Madrid 26/27 arranca la pretemporada con los reconocimientos médicos / Perform

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El Real Madrid 26/27 arranca la pretemporada con los reconocimientos médicos

Ocho jugadores de la primera plantilla empiezan a ejercitarse a los mandos de José Mourinho. El técnico portugués ya he empezado a calentar la maquinaria a poco más de un mes para la primera jornada de la Liga EA Sports. A la espera de que finalice el Mundial y poco a poco vuelvan los jugadores que se mantienen en la competición, los blancos ya se preparan para una temporada en la que no pueden salir de nuevo sin ningún título.