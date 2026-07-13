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Primer entrenamiento de la era Mourinho en el Real Madrid

Primer entrenamiento de la era Mourinho en el Real Madrid

Primer entrenamiento de la era Mourinho en el Real Madrid / Atlas News

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Primer entrenamiento de la era Mourinho en el Real Madrid

Atlas News

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El Real Madrid ha completado este lunes el primero de los entrenamientos de la pretemporada 2026/27. El equipo dirigido por José Mourinho, sin los futbolistas internacionales que han disputado el Mundial o están aún en competición, se ha ejercitado después de pasar por la mañana los reconocimientos médicos. Militão, Mendy y Rodrygo siguen inmersos en sus respectivos procesos de recuperación. Más información

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