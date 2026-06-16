El Chiringuito

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El mensaje de Pedrerol a los críticos del anuncio de Cucurella: "Todos tapados"

Josep Pedrerol reaccionó a la actuación de Marc Cucurella con España y respondió a quienes aseguraban que el anuncio de su fichaje por el Real Madrid podía desestabilizar a la Selección en pleno Mundial. Tras destacar al lateral como el mejor jugador del partido ante Cabo Verde, el presentador de 'El Chiringuito' lanzó un contundente mensaje: "Todos tapados". Más información