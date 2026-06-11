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Costa: "Los 15 millones (por Mourinho) están garantizados y llegarán en cualquier momento"

Costa: "Los 15 millones (por Mourinho) están garantizados y llegarán en cualquier momento"

EFE

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Costa: "Los 15 millones (por Mourinho) están garantizados y llegarán en cualquier momento"

EFE

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El presidente del Benfica, Rui Costa, afirmó este jueves, tras confirmarse de forma oficial la llegada al banquillo del Real Madrid de José Mourinho, hasta ahora técnico del equipo lisboeta, que los 15 millones de euros que el club español debe abonar en concepto de cláusula de rescisión por el traspaso aún no han llegado, pero precisó que estos "están garantizados y llegarán en cualquier momento". Más información

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