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Juanma Castaño, sorprendido por la oferta del Real Madrid por Julián Álvarez: "Estoy alucinado"

El presentador de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, mostró su sorpresa tras conocerse la supuesta oferta de 150 millones de euros del Real Madrid por Julián Álvarez. El periodista cuestionó tanto el valor de la operación como la necesidad deportiva del fichaje, calificando la situación de "muy extraña" y asegurando que el comunicado del club blanco le dejó "absolutamente alucinado". Más información