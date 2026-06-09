El Real Madrid ha renovado su patrocinio con Emirates hasta 2031 / REAL MADRID

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El Real Madrid ha renovado su patrocinio con Emirates hasta 2031

El Real Madrid se ha asegurado una palanca millonaria hasta 2031 con la renovación del contrato de patrocinio con Emirates, el principal sponsor del conjunto blanco. "El Real Madrid y Emirates han renovado su alianza para que la mayor aerolínea internacional del mundo siga siendo patrocinador principal de nuestro club hasta 2031, consolidando una relación que abarcará casi dos décadas", reza el comunicado del club Más información