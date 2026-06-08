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Juanma Rodríguez en El Chiringuito: "Florentino Pérez es el mejor presidente de la historia del Real Madrid"

Juanma Rodríguez en El Chiringuito: "Florentino Pérez es el mejor presidente de la historia del Real Madrid"

Juanma Rodríguez en El Chiringuito: "Florentino Pérez es el mejor presidente de la historia del Real Madrid" / EL CHIRINGUITOTV

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Juanma Rodríguez en El Chiringuito: "Florentino Pérez es el mejor presidente de la historia del Real Madrid"

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Tras el resultado de las elecciones a la presidencia del Real Madrid, Juanma Rodríguez dio su opinión en 'El Chiringuito' y aseguró que estaba "tranquilo y feliz" como madridista: "Estoy tranquilo porque cuando convocas unas elecciones cabe la posibilidad de que gane lo que es peor. Por mucho que lo tuviéramos bastante claro, llega el día de las elecciones y ahí es un hombre y un voto". Más información

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