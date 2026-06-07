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Los socios del Real Madrid se mojan: por qué no votarían a Florentino o a Riquelme

Los socios del Real Madrid se mojan: por qué no votarían a Florentino o a Riquelme

Los socios del Real Madrid se mojan: por qué no votarían a Florentino o a Riquelme / Xavi Espinosa

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Los socios del Real Madrid se mojan: por qué no votarían a Florentino o a Riquelme

Xavi Espinosa

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Xavi Espinosa, enviado de SPORT en Madrid, sale a la calle para pulsar la opinión real del madridismo de cara a las elecciones y plantear una pregunta distinta: no a quién votarían, sino por qué no elegirían a cada candidato. En este vídeo, varios socios del Real Madrid explican qué es lo que no les convence de Florentino Pérez y qué dudas les genera Enrique Riquelme. Un corte de opiniones directas, variadas y sin filtro sobre uno de los debates más sensibles del club blanco.

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