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Florentino, aclamado por todos los socios. Se hace fotos con todo el mundo

Florentino, aclamado por todos los socios. Se hace fotos con todo el mundo

Florentino, aclamado por todos los socios. Se hace fotos con todo el mundo / Xavi Espinosa

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Florentino, aclamado por todos los socios. Se hace fotos con todo el mundo

Xavi Espinosa

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Florentino Pérez posa con socios a su llegada para votar en las elecciones a la presidencia del Real Madrid, este domingo, en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Deportiva Valdebebas. Los socios del club toman este domingo la palabra para elegir, 20 años después de las últimas elecciones con más de un candidato, entre la continuidad de Florentino Pérez, con Mourinho, Konaté, Dumfries y un fichaje de 150 millones de euros como reclamo, o el cambio que postula Enrique Riquelme, con Haaland, Rodri y Klopp en su oferta. 

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