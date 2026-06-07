Enrique Riquelme: "Después de 20 años, se puede votar". / Xavi Espinosa

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Enrique Riquelme, después de votar: "Después de 20 años, se puede votar".

“Estamos realmente preocupados de la situación económica del Real Madrid y realmente esto necesita un cambio. El Real Madrid necesita construirse con el legado que viene, grandes cosas también de grandes presidentes, grandes títulos, grandes proyectos, pero también que sea la base para construir el futuro. Hay muchas cosas que cambiar, transparencia, democracia, gobernanza dentro del club”, reivindicó ante los medios Riquelme, quien no coincidió físicamente con Florentino.