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Qué no convence de Florentino y de Riquelme: así responden los socios del Madrid
SPORT
Xavi Espinosa, enviado de SPORT en Madrid, sale a la calle para pulsar la opinión real del madridismo de cara a las elecciones y plantear una pregunta distinta: no a quién votarían, sino por qué no elegirían a cada candidato. En este vídeo, varios socios del Real Madrid explican qué es lo que no les convence de Florentino Pérez y qué dudas les genera Enrique Riquelme. Un corte de opiniones directas, variadas y sin filtro sobre uno de los debates más sensibles del club blanco. Más información