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SPORT ya está en Valdebebas para contar las elecciones presidenciales del Real Madrid

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SPORT ya está en Valdebebas, delante del Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Deportiva para contar las elecciones presidenciales del Real Madrid de este domingo 7 de junio. Este sábado, la última oportunidad de los candidatos, Florentino y Riquelme, de convencer a los socios sobre qué proyecto elegir para el futuro del club: la continuidad o una pequeña revolución. Estaremos desde dentro contando la evolución de las votaciones, de 9 a 20 hasta el resultado final de las urnas.

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