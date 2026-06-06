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SPORT ya está en Valdebebas para contar las elecciones presidenciales del Real Madrid

SPORT ya está en Valdebebas, delante del Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Deportiva para contar las elecciones presidenciales del Real Madrid de este domingo 7 de junio. Este sábado, la última oportunidad de los candidatos, Florentino y Riquelme, de convencer a los socios sobre qué proyecto elegir para el futuro del club: la continuidad o una pequeña revolución. Estaremos desde dentro contando la evolución de las votaciones, de 9 a 20 hasta el resultado final de las urnas.