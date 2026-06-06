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Riquelme mantiene a Klopp como su apuesta para el banquillo y acusa a Florentino de ocultar una "gravísima crisis financiera"
A apenas unas horas de que los socios del Real Madrid acudan a las urnas, Enrique Riquelme elevó el tono de su campaña con un doble mensaje. Por un lado, mantuvo a Jürgen Klopp como la gran apuesta de su proyecto deportivo pese al desmentido público de su entorno. Por otro, acusó a Florentino Pérez de ocultar una supuesta "gravísima crisis financiera" en el club y reclamó explicaciones inmediatas sobre el estado de las cuentas. Más información