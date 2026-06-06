El Papa se moja con el fútbol y suelta el bombazo: “Prevost es del Madrid” / @elisaannallen

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El Papa se moja con el fútbol y suelta el bombazo: “Prevost es del Madrid”

León XIV dejó uno de los momentos más comentados de su viaje a España al responder con humor a la eterna pregunta entre Real Madrid y Barça. El Pontífice separó su papel institucional de sus simpatías personales con una frase que ya corre por todas partes: “El Papa es de todos los equipos, pero Robert Prevost es del Real Madrid”. Un vídeo breve, curioso y poco habitual que mezcla espontaneidad, fútbol y una confesión inesperada del nuevo Papa.