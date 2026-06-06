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Florentino Pérez asegura que es “un orgullo y un honor” que el papa sea del Real Madrid

Florentino Pérez asegura que es “un orgullo y un honor” que el papa sea del Real Madrid

Florentino Pérez asegura que es “un orgullo y un honor” que el papa sea del Real Madrid / Atlas News

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Florentino Pérez asegura que es “un orgullo y un honor” que el papa sea del Real Madrid

Atlas News

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Florentino Pérez ha aprovechado su acto de cierre de campaña para dar la bienvenida al Papa y celebrar que haya confesado que es del Real Madrid. “Eso para nosotros es un orgullo y un honor”, ha dicho. Florentino ha animado a todos los socios a acudir mañana a la Ciudad Deportiva del Real Madrid a votar. “El Real Madrid nos necesita, está en juego nuestro futuro”, ha dicho.

Además, ha criticado los “bulos” lanzados por la candidatura de Enrique Riquelme en torno a fichajes que a los pocos minutos son desmentidos. Concretamente, ha criticado el “bochorno” de dar anoche el nombre de un entrenador que ha respondido que “ni se molesten”. “¿Pero no tenían un entrenador que estaba en activo al principio de la campaña?”, se ha preguntado.

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