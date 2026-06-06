Denís Iglesias

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Florentino, desencadenado, se burla de los desmentidos de Riquelme

Florentino Pérez elevó el tono en la víspera de las elecciones del Real Madrid con un discurso muy duro contra la candidatura de Enrique Riquelme. El presidente blanco pidió la movilización del socio y centró buena parte de su intervención en desacreditar las promesas electorales de su rival, especialmente las relacionadas con Erling Haaland y Jürgen Klopp. Más información