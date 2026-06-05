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El motivo por el que Florentino Pérez convoca elecciones

Florentino Pérez aseguró que decidió convocar elecciones tras detectar lo que considera una estrategia de desestabilización contra el Real Madrid. El dirigente afirmó que percibía una “confabulación” entre determinados medios de comunicación y personas vinculadas al entorno del club, una situación que, según explicó, fue ganando fuerza con el tiempo. Ante ese escenario, optó por abrir un proceso electoral para que cualquier candidato interesado pudiera presentarse y que fueran los socios quienes respaldaran el rumbo de la entidad. Más información