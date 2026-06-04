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"Será el traspaso más caro de la historia del club": la sorprendente revelación de Florentino

Florentino Pérez aseguró que el Real Madrid tiene cerrados varios refuerzos, entre ellos un lateral derecho, y avanzó que el club seguirá reforzando distintas posiciones. Además, sorprendió al revelar que prepara una oferta por un jugador de un importante equipo de la Champions League que podría convertirse en el fichaje más caro de la historia de la entidad blanca, en una operación que superaría los 150 millones de euros. Sus declaraciones han disparado las especulaciones sobre el próximo gran objetivo del conjunto madridista. Más información