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Florentino Pérez habla sobre Mourinho: " Va a venir al Real Madrid la temporada que viene"

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Cuatro

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Florentino Pérez habla sobre Mourinho: " Va a venir al Real Madrid la temporada que viene"

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Florentino Pérez se pronunció sobre una imagen relacionada con José Mourinho durante una entrevista en Horizonte. El presidente del Real Madrid aseguró, en tono distendido, que para él la fotografía significa que el técnico portugués regresará al club la próxima temporada. Además, destacó la enorme competitividad de Mourinho y recordó la huella que dejó durante su etapa al frente del conjunto blanco, unas declaraciones que avivaron el debate sobre un posible regreso.

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