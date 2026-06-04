El detalle en el nuevo look de Fede Valverde que dispara los comentarios / EL CHIRINGUITOTV

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La cicatriz de Fede Valverde que no pasa desapercibida tras su choque con Tchouaméni

Fede Valverde ha reaparecido en la peluquería con un detalle físico que ha llamado mucho la atención de los aficionados: la cicatriz que todavía luce tras el encontronazo con Aurélien Tchouaméni. El vídeo, centrado en su cambio de look, deja en primer plano una marca visible que no ha tardado en generar comentarios en redes. Una imagen curiosa del centrocampista uruguayo que mezcla peluquería, sorpresa y el recuerdo de una acción que dio mucho de qué hablar.