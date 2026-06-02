Secciones

Es noticia
Julián ÁlvarezEnzo PérezHuijsenRoland Garros hoyLuis EnriqueCuándo juega JódarCuadro Roland Garros cuartosEtapa 4 Giro de Italia FemeninoClasificación Giro Italia FemeninoMercado de fichajesNoticias BarçaBarça playoff Liga EndesaCuadro Liga EndesaPlayoffs ascenso PrimeraDescenso Primera RFEFHorarios MotoGPHorarios F1Pueblo más bonitoEster ExpósitoJulián Álvarez BarçaAnder BasurtoDGTGrupo España Europeo Sub-17Cuándo juega EspañaDorsales España Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
Enrique Riquelme propone a Raúl González como director deportivo del Madrid.

Enrique Riquelme propone a Raúl González como director deportivo del Madrid.

Enrique Riquelme propone a Raúl González como director deportivo del Madrid. / Jaume Marcet

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Enrique Riquelme propone a Raúl González como director deportivo del Madrid.

Jaume Marcet

SPORT

RRSS WhatsAppCopiar URL

El candidato opositor a Florentino Pérez sigue soltando bombas informativas. Después de asegurar que Rodri ficharía por el club blanco en el caso de ganar las elecciones ahora ha desvelado el nombre de su director deportivo. En una entrevista a la Cadena Ser Riquelme ha explicado que Raúl González sería la persona encargada de asumir la dirección deportiva del conjunto madridista. Más información

TEMAS