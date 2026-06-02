Enrique Riquelme propone a Raúl González como director deportivo del Madrid. / Jaume Marcet

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Enrique Riquelme propone a Raúl González como director deportivo del Madrid.

El candidato opositor a Florentino Pérez sigue soltando bombas informativas. Después de asegurar que Rodri ficharía por el club blanco en el caso de ganar las elecciones ahora ha desvelado el nombre de su director deportivo. En una entrevista a la Cadena Ser Riquelme ha explicado que Raúl González sería la persona encargada de asumir la dirección deportiva del conjunto madridista. Más información