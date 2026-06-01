'RAC 1' publica una declaración de Florentino denunciando al CNI que su gran rival se había aliado con Villarejo para asesinarle "con un virus o un accidente / El Món a RAC1

'RAC 1' publica una declaración de Florentino denunciando al CNI que su gran rival se había aliado con Villarejo para asesinarle "con un virus o un accidente

El món a RAC1 ha publicado un audio secreto de 2019 de Florentino Pérez durante una investigación por una causa abierta a raíz de una denuncia del aún máximo dirigente merengue a Ignacio Sánchez Galán, presidente ejecutivo de Iberdrola, por haber contratado los servicios de José Manuel Villarejo para espiarlo y sacar públicamente sus trapos sucios a través de la prensa. Más información