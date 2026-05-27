Riquelme presenta su plan para los socios del Real Madrid y solicita un debate electoral con Florentino / Atlas News

Riquelme presenta su plan para los socios del Real Madrid y solicita un debate electoral con Florentino

El candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, ha presentado este miércoles las líneas maestras de su proyecto social dirigido a los socios de la entidad blanca. Ante los medios de comunicación, Riquelme ha subrayado la trascendencia de que su mensaje cale en los auténticos "dueños del club", colectivos que, a su juicio, han permanecido en un segundo plano durante las últimas dos décadas. "Es un proyecto diferente. Al menos que escuchen el proyecto, la campaña continúa", ha afirmado el aspirante, incidiendo en que su propuesta contempla "la mayor transformación para el socio de la historia del club". Según ha detallado, el plan prevé la creación de un espacio exclusivo concebido para la convivencia de todos los socios y sus respectivas familias, un lugar donde "se van a sentir orgullosos y dueños del club". Tras desgranar este bloque, Riquelme ha avanzado que la campaña se adentrará ahora en la vertiente deportiva, el área que califica como "más divertida" y de mayor interés para el conjunto de la afición madridista. El candidato ha querido desmarcarse de cualquier atisbo de improvisación al recordar que los cimientos de esta candidatura ya se hicieron públicos en el año 2021. "Este no es un proyecto improvisado", ha remarcado con firmeza. Para concluir su comparecencia, el empresario ha lanzado un mensaje directo al actual mandatario del club y rival en las urnas. Riquelme espera que el proceso electoral se desarrolle bajo los principios de "democracia y libertad", facilitando que el socio pueda ejercer su derecho al voto el próximo día 7, tanto de manera presencial en Valdebebas como por correo. "Espero que pueda haber un debate con el señor candidato Florentino Pérez para poder exponer cada uno sus proyectos y sus ideas", ha sentenciado. Más información