Riquelme dice que trabajan en "una candidatura seria, que recupere los valores del club" / EFE

Riquelme dice que trabajan en "una candidatura seria, que recupere los valores del club"

El empresario Enrique Riquelme afirmó que él y su equipo siguen "trabajando" para formalizar, "entre esta noche y mañana temprano", una candidatura a las elecciones a la presidencia del Real Madrid "seria, profesional, innovadora, con una ilusión deportiva" y que "recupere los valores del club", ya que "algunos de ellos se han deteriorado en los últimos años"."Esperamos que convenza, si es que tomamos la decisión final entre estra noche y mañana temprano (de concurrir). Yo soy de los que empujan a tomar esa decisión y a poder estar al frente de la candidatura a partir del lunes", declaró a los periodistas Riquelme tras la junta general de Cox celebrada en Sevilla y la presentación de la nueva sede del grupo.