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Riquelme dice que trabajan en "una candidatura seria, que recupere los valores del club"

Riquelme dice que trabajan en "una candidatura seria, que recupere los valores del club"

Riquelme dice que trabajan en "una candidatura seria, que recupere los valores del club" / EFE

Riquelme dice que trabajan en "una candidatura seria, que recupere los valores del club"

EFE

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El empresario Enrique Riquelme afirmó que él y su equipo siguen "trabajando" para formalizar, "entre esta noche y mañana temprano", una candidatura a las elecciones a la presidencia del Real Madrid "seria, profesional, innovadora, con una ilusión deportiva" y que "recupere los valores del club", ya que "algunos de ellos se han deteriorado en los últimos años"."Esperamos que convenza, si es que tomamos la decisión final entre estra noche y mañana temprano (de concurrir). Yo soy de los que empujan a tomar esa decisión y a poder estar al frente de la candidatura a partir del lunes", declaró a los periodistas Riquelme tras la junta general de Cox celebrada en Sevilla y la presentación de la nueva sede del grupo.

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