Carvajal se despide de la Ciudad Deportiva del Real Madrid / EFE

Carvajal se despide de la Ciudad Deportiva del Real Madrid

El futbolista español Dani Carvajal completó este viernes su último entrenamiento como jugador del Real Madrid en una Ciudad Deportiva de Valdebebas de la que puso la primera piedra en 2004 -junto a la leyenda hispano-argentina Alfredo di Stefano- y a la que espera volver en el futuro, en otro rol, “en otra versión”. “Último día dónde crecí, trabajé y luché para alcanzar mis sueños. Nos veremos en otra versión de mí”, escribió el futbolista en sus redes sociales junto a una foto en el césped del Campo 1 de la Ciudad Deportiva.