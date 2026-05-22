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Carvajal se despide de la Ciudad Deportiva del Real Madrid

Carvajal se despide de la Ciudad Deportiva del Real Madrid

Carvajal se despide de la Ciudad Deportiva del Real Madrid / EFE

Carvajal se despide de la Ciudad Deportiva del Real Madrid

EFE

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El futbolista español Dani Carvajal completó este viernes su último entrenamiento como jugador del Real Madrid en una Ciudad Deportiva de Valdebebas de la que puso la primera piedra en 2004 -junto a la leyenda hispano-argentina Alfredo di Stefano- y a la que espera volver en el futuro, en otro rol, “en otra versión”. “Último día dónde crecí, trabajé y luché para alcanzar mis sueños. Nos veremos en otra versión de mí”, escribió el futbolista en sus redes sociales junto a una foto en el césped del Campo 1 de la Ciudad Deportiva.

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