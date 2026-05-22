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Arbeloa responde a Laporta: "Le doy muy poca importancia a las palabras de Laporta. Hemos sido siempre muy claros con todo lo que hemos hablado."

Arbeloa responde a Laporta: "Le doy muy poca importancia a las palabras de Laporta. Hemos sido siempre muy claros con todo lo que hemos hablado."

Arbeloa responde a Laporta: "Le doy muy poca importancia a las palabras de Laporta. Hemos sido siempre muy claros con todo lo que hemos hablado."

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lvaro Arbeloa respondió a Joan Laporta tras sus críticas al Real Madrid por el Caso Negreira, asegurando que en el club blanco “siempre han sido muy claros” con su postura. El técnico madridista insistió en la gravedad del caso y denunció que “siguen pasando cosas anormales” en el arbitraje español, recordando incluso acciones recientes que, a su juicio, perjudicaron al Madrid. Más información