Arbeloa: "¿Puedes confirmar que no seguirás la temporada que viene? Sí" / Perform

Arbeloa: "¿Puedes confirmar que no seguirás la temporada que viene? Sí"

Arbeloa baja el telón. Se hace a un lado. Le hacen entregar las armas. No se integrará en el staff de Mourinho. Su “trabajo sucio” solo le ha valido para desgastarse y colocarse como escudo del club en momentos críticos. Dice irse “agradecido por la oportunidad” y espera que su salida sea un “hasta luego”. No permanecerá en otras funciones en un club que, durante sus cuatro meses, ha vivido su peor crisis reciente. Con él al frente. Toca pasar página y él es el primero que lo asume después de no conseguir los objetivos propuestos, que pasaban por ganar títulos.