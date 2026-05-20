Riquelme: “Estamos trabajando 24/7 para ver si podemos proponer algo ilusionante”
Enrique Riquelme sigue sin confirmar su candidatura a la Presidencia del Real Madrid pero hoy ha asegurado que, junto a su equipo, trabajan “24/7” para hacer una propuesta deportiva “ilusionante” a los socios del Real Madrid.En este sentido, ha reconocido que están en contacto con algunos jugadores, aunque no ha querido dar nombres para no comprometerles.
“Jugadores y perfiles deportivos no se cierra en cinco días. Estamos haciendo todo lo imposible y si vamos con un proyecto ilusionante, daremos un paso adelante”, ha dicho tras participar en el Foro Expansión.
El presidente de Cox Energy ha asegurado que estas pueden ser las últimas elecciones en el Real Madrid “porque viene la privatización” y ha asegurado sentir la “obligación ética y moral de que el Real Madrid siga siendo de sus socios”. Más información