EFE

El Real Madrid entrena antes de jugar este domingo contra el Sevilla

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, afirmó este sábado en rueda de prensa que le da "mucha normalidad" a todo lo que "ha pasado estos días" y dijo que sabía que Kylian Mbappé "no estaba contento" por no haber jugado de inicio frente al Oviedo, algo que, reconoció, le "gusta". El técnico del conjunto blanco se refirió a las polémicas declaraciones de Mbappé después del choque frente al Oviedo, en las que afirmó que Arbeloa le comentó antes del encuentro que era el cuarto delantero.