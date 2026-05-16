El Real Madrid entrena antes de jugar este domingo contra el Sevilla
Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, afirmó este sábado en rueda de prensa que le da "mucha normalidad" a todo lo que "ha pasado estos días" y dijo que sabía que Kylian Mbappé "no estaba contento" por no haber jugado de inicio frente al Oviedo, algo que, reconoció, le "gusta". El técnico del conjunto blanco se refirió a las polémicas declaraciones de Mbappé después del choque frente al Oviedo, en las que afirmó que Arbeloa le comentó antes del encuentro que era el cuarto delantero.