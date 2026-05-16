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Arbeloa sobre su paso por el Real Madrid: "Me iré con la conciencia tranquila cuando esto acabe"

Álvaro Arbeloa destacó el enorme crecimiento profesional que ha vivido durante su etapa en el Real Madrid, pasando de entrenar en Primera RFEF a dirigir dentro del club blanco. Aseguró que esta experiencia ha sido como un máster tanto a nivel deportivo como personal, marcado por la exigencia del escudo madridista. Además, afirmó que cuando termine esta etapa se marchará con la conciencia tranquila por haber dado todo de sí.