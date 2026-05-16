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Arbeloa sobre su paso por el Real Madrid: "Me iré con la conciencia tranquila cuando esto acabe"

Arbeloa sobre su paso por el Real Madrid: "Me iré con la conciencia tranquila cuando esto acabe"

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Arbeloa sobre su paso por el Real Madrid: "Me iré con la conciencia tranquila cuando esto acabe"

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Álvaro Arbeloa destacó el enorme crecimiento profesional que ha vivido durante su etapa en el Real Madrid, pasando de entrenar en Primera RFEF a dirigir dentro del club blanco. Aseguró que esta experiencia ha sido como un máster tanto a nivel deportivo como personal, marcado por la exigencia del escudo madridista. Además, afirmó que cuando termine esta etapa se marchará con la conciencia tranquila por haber dado todo de sí.

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