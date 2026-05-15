Tremenda “rajada” de Mbappe: los pitos, Arbeloa y el cuarto delantero / Atlas News

Tremenda “rajada” de Mbappe: los pitos, Arbeloa y el cuarto delantero

Kylian Mbappe se convirtió en protagonista absoluto del Real Madrid-Oviedo (2-0) de este jueves. Primero por su suplencia, luego por los pitos del Bernabeu y finalmente por sus palabras en zona mixta. El francés quiso salir ante la prensa para desahogarse tras unas semanas de polémicas sobre su actitud en el equipo. Y se quedó a gusto. Sus dardos más envenenados fueron hacia su entrenador, Álvaro Arbeloa. Mbappé explicó su suplencia porque, según dijo, Arbeloa le comunicó que era “el cuarto delantero” del equipo tras Gonzalo, Mastantuono y Vinicius. Aunque dijo aceptarlo, su cara transmitía un evidente estupor, y dejó claro que “estaba listo para ser titular”. Pero ahí no quedó la cosa porque insinuó que la era Arbeloa no le ha gustado lo más mínimo. “Hemos empezado bien la temporada”, dijo en referencia al período de Xabi Alonso. “Y después hemos perdido todo en la segunda parte de la temporada. Tengo la sensación de que hemos tenido una estructura, una idea de juego y lo hemos perdido y ahora terminamos sin nada”. Preguntado si fue un error quitar a Alonso, no quiso pronunciarse. Reconoce la buena relación que tuvo con Xabi, pero aclara que “es el pasado”. Sí comentó los pitos de la grada que no considera algo “personal”, y lo enmarcó en la normalidad. Sin embargo, sí quiso mandar el mensaje de que él tenía permiso del club para no estar los pasados días en Madrid, una de las razones de los pitos, y ha revelado que no fue el único jugador del Real Madrid que estaba fuera. Finalmente, aseguró estar “muy feliz” en el Real Madrid, aunque tras todo lo que había dicho previamente, a nadie le pareció muy creíble.