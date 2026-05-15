Así parodia la IA el famoso anuncio de bloques del Mundial 2026 en clave Real Madrid / @SadiquinhoFCB

Así parodia la IA el famoso anuncio de bloques del Mundial 2026 en clave Real Madrid

Un vídeo generado con inteligencia artificial parodia el anuncio de figuras de bloques inspirado en grandes leyendas del fútbol con motivo del Mundial 2026, pero esta vez en clave Real Madrid. En el montaje aparecen guiños como Fede Valverde con el ojo morado, Tchouaméni como boxeador, Mbappé como comandante y Florentino Pérez. Ninguno logra coronar el trofeo el giro final más inesperado de esta recreación viral hecha con IA.