Arbeloa responde a Mbappé: “Mientras yo esté en esta silla, yo voy a decidir quién juega. Si no les parece bien, que esperen al siguiente” / Atlas News

Arbeloa responde a Mbappé: “Mientras yo esté en esta silla, yo voy a decidir quién juega. Si no les parece bien, que esperen al siguiente”

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, respondió anoche tajante a las críticas de Mbappé en zona mixta. “Mientras yo esté en esta silla, yo voy a decidir quién juega y quién no juega. Me da igual cómo se llamen…Si les parece bien, bien y, si no, pues que esperen al siguiente”, dijo enfadado.Arbeloa reconoció que tuvo una charla con el francés antes del encuentro ante el Oviedo, pero negó que le hubiera dicho que era el cuarto delantero. “Ni tengo 4 delanteros ni le he dicho semejante frase. No me ha entendido bien”, dijo visiblemente contrariado.“Para mí un jugador que hace cuatro días no pudo estar ni en el banquillo, teniendo un partido dentro de tres, he considerado que lo mejor es que saliese en la segunda parte y fuese titular el domingo. Además, Gonzalo se merecía premio de jugar hoy (….) No espero de mis jugadores lo que yo he dado por ellos. Sé cómo somos los jugadores…Sé cómo piensan, cómo se sienten, más jugadores como él, con ambición y un gran ego, seguro”, enfatizó. A pesar de la victoria de anoche ante el Real Oviedo (2-0) la grada dedicó pitos tanto a Mbappé como a Vinicius.