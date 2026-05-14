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La realidad del Bernabéu en un Real Madrid - Real Oviedo. Pitada para los locales y aplausos para los visitantes

La realidad del Bernabéu en un Real Madrid - Real Oviedo. Pitada para los locales y aplausos para los visitantes

Denís Iglesias

La realidad del Bernabéu en un Real Madrid - Real Oviedo. Pitada para los locales y aplausos para los visitantes

Denís Iglesias

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El ambiente en el Santiago Bernabéu reflejó el desgaste que atraviesa el madridismo tras una temporada marcada por la tensión alrededor del equipo, las críticas a los jugadores y el foco sobre Florentino Pérez. En el duelo ante el Real Oviedo, la afición blanca despidió a los suyos con pitos mientras los visitantes, ya descendidos, recibieron el reconocimiento y los aplausos del estadio.