Denís Iglesias

La realidad del Bernabéu en un Real Madrid - Real Oviedo. Pitada para los locales y aplausos para los visitantes

El ambiente en el Santiago Bernabéu reflejó el desgaste que atraviesa el madridismo tras una temporada marcada por la tensión alrededor del equipo, las críticas a los jugadores y el foco sobre Florentino Pérez. En el duelo ante el Real Oviedo, la afición blanca despidió a los suyos con pitos mientras los visitantes, ya descendidos, recibieron el reconocimiento y los aplausos del estadio.